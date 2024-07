São Paulo

Grupo de tucanos que apoiam a reeleição do prefeito Ricardo Nunes (MDB) elaborou um manifesto em repúdio à pré-candidatura de José Luiz Datena à Prefeitura de São Paulo pelo PSDB.

Eles afirmam que não reconhecem no apresentador os ideais da social-democracia e dizem que querem ser consultados em relação à estratégia do partido na eleição municipal. O texto aponta autoritarismo do diretório municipal na definição do pré-candidato.

O apresentador e pré-candidato do PSDB José Luiz Datena durante entrevista à Folha - Karime Xavier-22.jul.2024/Folhapress

O documento conta atualmente com aproximadamente 100 assinaturas e é encabeçado por Renata Covas e Tomás Covas, respectivamente mãe e filho de Bruno Covas, Ricardo Montoro, filho do ex-governador Franco Montoro, e Fernando Alfredo, ex-presidente municipal do PSDB.

Também assinam o manifesto secretários e membros de escalões inferiores da administração Nunes.

O texto diz que Datena tem perfil muito distante dos quadros que já representaram o PSDB nos pleitos a prefeito, como José Serra, Geraldo Alckmin, João Doria e Bruno Covas, critica o que chama "falta de coerência" do apresentador devido à filiação a mais de dez partidos e afirma que o "recém-filiado" faz "críticas constantes e despropositadas" a gestões tucanas.

Esse grupo de tucanos pretende realizar manifestação no sábado (27), durante a convenção do PSDB, em São Paulo, e avalia lançar pré-candidatura de Fernando Alfredo como concorrente de Datena.

Desde que o apresentador foi anunciado, diferentes alas do partido rejeitaram a escolha e manifestaram apoio a concorrentes. O ex-ministro Aloysio Nunes Ferreira, por exemplo, pediu desfiliação da legenda no dia do lançamento da pré-candidatura e disse que Datena não tem condições de representar o PSDB.

O apresentador, por sua vez, se queixa de falta de apoio de tucanos. Em entrevista à Folha, ele lamentou os "tiros" que leva "dentro do partido", disse que está sendo "sacaneado" e não descartou desistir mais uma vez da pré-candidatura. Ele tem repetido nos últimos dias, no entanto, que será, sim, candidato.