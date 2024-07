São Paulo

A deputada federal Fernanda Melchionna (PSOL-RS) reprovou a declaração do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nesta quarta-feira (17) de que condena violência doméstica, mas, "se o cara for corintiano, tudo bem".

Autora do livro "Tudo isso é feminismo?", que faz um resgate histórico da luta das mulheres, Melchionna afirma que Lula fez uma "'piada' lamentável" e que violência de gênero é "gravíssima e não pode ser naturalizada".

A declaração de Lula foi dada em meio a um comentário em que ele criticava a violência doméstica e elogiava a presença de mulheres em um evento com empresários do ramo alimentício no Palácio do Planalto.

O presidente Lula (PT) durante reunião com empresários da indústria de alimentos - Pedro Ladeira-17.jul.2024/Folhapress

"Hoje eu fiquei sabendo uma notícia triste. Tem pesquisa, [Fernando] Haddad [ministro da Fazenda], que mostra que depois de um jogo de futebol aumenta a violência contra a mulher. Inacreditável. Se o cara é corintiano, tudo bem, como eu. Mas eu não fico nervoso quando perde, eu lamento profundamente", disse o petista.

Em nota divulgada pelo Palácio do Planalto, o governo afirmou que "em nenhum momento o presidente Lula endossa ou endossou" a violência contra as mulheres.

Secretária de Mulheres do PT, Anne Moura disse ao Painel que Lula "foi infeliz" ao tentar descontrair e usar tom jocoso para tratar de tema delicado.

Por outro lado, afirmou que a fala tem sido distorcida e que não significa que ele respalde violência de gênero ou que justifique o aumento de casos.

"Não aceitaremos tornar o presidente que mais fez pela proteção da mulher no algoz das mesmas", disse. "É um presidente comprometido com a pauta do combate à violência de gênero e nós, das mulheres do PT, formulamos diariamente sobre o tema para subsidiar o governo e o partido."