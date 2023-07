Porto Alegre

Seis deputadas do PSOL e do PT reclamam de misoginia e perseguição política na tramitação de uma representação da qual são alvo no Conselho de Ética da Câmara, de autoria do PL, em razão de manifestações delas durante a votação do marco temporal de demarcações de terras indígenas.

Em resposta, elas planejam um périplo de protestos que começou no sábado (22) em Porto Alegre, berço eleitoral de Fernanda Melchionna (PSOL), e se repetirá no dia 4 de agosto em Belo Horizonte, em solidariedade à mineira Célia Xakriabá (PSOL).

As demais parlamentares são Sâmia Bomfim (PSOL), Talíria Petrone (PSOL), Erika Kokay (PT) e Juliana Cardoso (PT).

Deputadas do PSOL, Fernana Melchionna e Sâmia Bomfim em manifestação em Porto Alegre contra processo no Conselho de Ética da Câmara. Na foto, com o ex-governador Olívio Dutra (PT). Crédito: Rebeca Meyer, divulgação

O PL representou contra as deputadas por terem chamados os colegas de "assassinos do nosso povo indígena" na tribuna da Câmara Federal. Os documentos assinados por Valdemar Costa Neto, presidente do PL, também contêm publicações das deputadas em redes sociais.

"O processo é absurdo e foi encaminhado em menos de quatro horas [em 1º de junho] pela Mesa Diretora ao Conselho de Ética mesmo tendo um evidente erro jurídico, pois não existem representações coletivas no conselho", diz Melchionna.

No dia seguinte, o processo foi retirado e, 10 dias depois, substituído por outras seis representações individuais. Além de perseguição política da Mesa Diretora, a deputada aponta ainda misoginia do PL, dado que manifestações de parlamentares homens foram ignorados.

A deputada compara a tramitação da representação de quatro partidos contra Nikolas Ferreria (PL) –que, no Dia da Mulher, colocou uma peruca loira na cabeça e ironizou mulheres transexuais. Protocolada pelo partido em 15 de março junto à Mesa Diretora, ele só foi encaminhada ao Conselho de Ética em 23 de maio.

Das seis representações em tramitação, quatro já contam com um deputado relator.