Brasília

Depois de fechar acordo com os servidores do Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais), uma das categorias mobilizadas há mais tempo, o governo ainda tem 16 mesas de negociação abertas, entre elas INSS, Controladoria-Geral da União e Tesouro e agências reguladoras.

O Ministério da Gestão estabeleceu a próxima sexta-feira (16) como prazo máximo para concluir as negociações. O Executivo precisa enviar o projeto de Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2025 para o Congresso até 31 de agosto.

Cartaz da greve dos servidores do INSS na agência da rua Xavier de Toledo, na região central de São Paulo - Guilherme Bento/Guilherme Bento/Folhapress

Nesta segunda-feira (12), os servidores do Ibama aceitaram a proposta do governo. Eles terão reajuste de 23% acumulado em 2025 e 2026, e também conseguiram a criação de um grupo de trabalho para discutir indenização de fronteira e a viabilidade da criação do adicional de risco.

No caso das carreiras de finanças e controle, na qual se enquadram Controladoria-Geral da União e Tesouro, um dos entraves é a demanda por um bônus de produtividade a exemplo do que os auditores da Receita Federal têm. O Ministério da Gestão descarta atender essa exigência, o que travou as conversas.

Já o impasse nas negociações com as agências envolve a recomposição reivindicada. Em 2015, quando foram feitos os últimos acordos, a maioria das categorias obteve reajuste por quatro anos, até 2019.

As agências, no entanto, fecharam acordo por dois anos, até 2017, contando que conseguiriam pressionar por um reajuste maior depois, o que não aconteceu. Com isso, houve um descolamento em relação a outras carreiras. O governo propõe o mesmo reajuste fechado pelo Ibama: 23% acumulado em 2025 e 2026.

No caso do INSS, os grevistas querem um reajuste salarial de 33% até 2026 e a valorização da carreira de técnico do seguro social. O governo ofereceu ganho acumulado de 2023 a 2026 de 28,3% para os níveis superior e intermediário e de 24,8% para o nível auxiliar.