Em conversas com aliados nesta sexta-feira (16), o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou que manterá seu apoio à reeleição de Ricardo Nunes (MDB) em São Paulo, ainda que atitudes recentes do prefeito tenham causado desconforto. Um dos interlocutores de Bolsonaro afirma que ele não volta atrás em sua palavra.

A mais recente crise envolve um vídeo que Nunes gravou em apoio à candidatura de Joice Hasselmann (Podemos) a vereadora em São Paulo.

Ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e prefeito Ricardo Nunes (MDB) durante convenção em São Paulo - Rafaela Araújo-3.ago.2024/Folhapress

A ex-deputada rompeu com Bolsonaro quando ele ainda era presidente, passou a fazer críticas duras e desde então é tratada como traidora pelo movimento.

Em reação, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) disse ao jornal O Globo que Nunes "cavou a sepultura".

Em entrevista nesta quinta à Rádio 96 FM, de Natal, o ex-presidente elogiou o que chamou de "figura nova do Pablo Marçal" e disse que Nunes "não é seu "candidato dos sonhos", mas que assumiu o compromisso de ajudá-lo após perder uma queda de braço com Valdemar Costa Neto, presidente do PL, e indicar o nome do vice na chapa.