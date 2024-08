São Paulo

A campanha pela reeleição do prefeito Ricardo Nunes (MDB) estuda explorar em seu material de propaganda a atuação do coronel Ricardo Mello Araújo (PL), vice da chapa, contra o crime organizado na Ceagesp (Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo). A ideia é que seja um contraponto às relações que têm sido mostradas entre o PRTB, partido do influenciador Pablo Marçal, e o PCC (Primeiro Comando da Capital).

Escolhido como vice de Nunes pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Mello Araújo repete com frequência que sua passagem pelo órgão de 2020 ao fim de 2022 teve como uma das principais marcas a expulsão do crime organizado do local.

Coronel Ricardo Mello Araújo (PL), vice de Ricardo Nunes (MDB), durante campanha na Ceagesp - Eduardo Knapp-16.ago.2024/Folhapress

"Ele enfrentou o crime organizado, prendeu pessoas que faziam exploração sexual infantil, organizou as finanças da Ceagesp, e isso é algo que muitas pessoas não sabiam. Tem feito com que elas tenham um olhar diferenciado para ele. E tira aquela imagem só do comandante da Rota", afirmou Nunes sobre Mello Araújo em junho.