O deputado federal Marcel van Hattem (Novo-RS) quer aproveitar as revelações feitas pela Folha sobre as práticas do ministro Alexandre de Moraes (STF) nas investigações contra bolsonaristas para finalmente conseguir tirar do papel a CPI do Abuso de Autoridade.

O deputado federal Marcel van Hattem (Novo-RS) - Najara Araújo/Câmara dos Deputados

A investigação, proposta por ele, já obteve o número mínimo de assinaturas necessárias, mas está parada há meses, precisando apenas da decisão de instalação pela Câmara.

"Falei com o presidente [da Câmara], Arthur Lira, e disse a ele que esse é o argumento final para criar a CPI. E é a maneira mais rápida de fácil de investigar esse e outros casos de abuso por parte do ministro Alexandre", disse o parlamentar.

Segundo Van Hattem, as revelações também dão fôlego a outras iniciativas no Congresso direcionadas ao ministro e a decisões dele.

No Senado, há um pedido de impeachment contra Moraes. Também tramitam projetos para anistiar os envolvidos nos ataques de 8 de janeiro de 2023 e para tornar o ex-presidente Jair Bolsonaro novamente elegível.

"Vai ficar comprovado que houve perseguição política em tudo que o ministro Alexandre fez", afirma o parlamentar.

Segundo ele, o fato de um dos autores da reportagem ser o jornalista americano Glenn Greenwald, que revelou o caso Vaza Jato, fortalece a argumentação. "Ninguém pode acusar o Glenn de ser bolsonarista", afirma o deputado.

Na mesma linha, a deputada federal Julia Zanatta (PL-SC) diz que Moraes "já vem extrapolando seus limites legais constitucionais faz tempo".

"São coisas muito graves reveladas hoje pela Folha. E que não podem ser tratadas como mais uma página que não se viu nesse país. Porque a gente está tratando do Supremo Tribunal Federal. De quem deveria ser o guardião da Constituição", afirma.

A deputada diz que as revelações reforçam os argumentos em favor do impeachment de Moraes. "É uma vergonha para a democracia ver um cara que era para ser o guardião da Constituição burlar e usar tudo o que pode para perseguir com quem ele cisma."