Curitiba

Em Curitiba, a federação PSDB-Cidadania parece existir só no papel. Enquanto os tucanos defendem a pré-candidatura a prefeito do deputado federal Beto Richa (PSDB), as lideranças do Cidadania na cidade preferem apoiar Eduardo Pimentel, o pré-candidato a prefeito do PSD, do grupo do prefeito Rafael Greca e do governador Ratinho Junior.

O racha deve ser levado para a convenção da federação, marcada para as 19 horas de segunda-feira (5), último dia para todos os partidos definirem quais nomes serão levados às urnas.

Deputado federal Beto Richa (PSDB) durante discurso no plenário da Câmara - Pablo Valadares/Câmara dos Deputados

Na convenção, a decisão final caberá a um colegiado formado por 11 pessoas, 7 do PSDB e 4 do Cidadania. Ou seja, no voto, o Cidadania não deve conseguir vetar a candidatura de Richa, que já foi prefeito de Curitiba e governador do Paraná.

Na prática, contudo, se Richa mantiver os planos de se candidatar, ele deve seguir na campanha sem o apoio do Cidadania.

Presidente municipal do Cidadania, Mirella Neves Ferraz disse ao Painel nesta quinta-feira (1º) que seu partido foi o primeiro a declarar apoio a Eduardo Pimentel, ainda em fevereiro.

"O PSDB não fez nenhum tipo de comunicado e de repente Beto Richa se lançou pré-candidato. Não houve diálogo. E nós temos uma ótima relação com o governo municipal", afirmou ela.