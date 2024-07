Curitiba

O senador Sergio Moro (União Brasil) resolveu contrariar a própria legenda e apoiar o pré-candidato do PP à prefeitura de Cascavel (PR), o deputado estadual Marcio Pacheco.

Além de seguir na contramão do União Brasil, que na cidade fez aliança com o PSDB, o apoio do ex-juiz da Lava Jato também chama atenção porque o PP é controlado no Paraná pelo deputado federal licenciado Ricardo Barros, até então tido como desafeto de Moro.

Até pouco tempo atrás, Barros falava abertamente sobre a intenção de ocupar a vaga de Moro no Senado, em uma eventual eleição suplementar na hipótese de cassação do ex-juiz, o que não se concretizou na Justiça Eleitoral.

O senador Sergio Moro (União Brasil) e o deputado federal Ricardo Barros (PP) participaram nesta terça-feira (30) em Cascavel (PR) da convenção em torno do nome de Marcio Pacheco (PP), na foto ao lado da esposa, Silvana Pacheco - Divulgação/PP

Barros é conhecido pelo pragmatismo na política –já foi líder de Fernando Henrique Cardoso (PSDB), integrou a base aliada das gestões petistas anteriores, sentou na cadeira de ministro da Saúde na gestão Michel Temer, e terminou 2022 como líder do governo Bolsonaro (PL) na Câmara Federal.

Já Moro, de olho no governo do Paraná em 2026, tem se movimentado para garantir aliados nas principais cidades do estado.

Nesta terça-feira (30), durante convenção do PP em Cascavel, Moro subiu no palanque com o grupo de pepistas, incluindo Barros, para dar apoio a Pacheco. Também estava lá a deputada estadual Maria Victoria (PP), que é filha de Barros e pré-candidata à prefeitura de Curitiba, onde o casal Moro trabalha para eleger o deputado estadual Ney Leprevost (União Brasil).

Procurado pelo Painel nesta quarta-feira (31), o deputado federal Nelsinho Padovani, que comanda o União Brasil em Cascavel, minimizou o episódio e disse que "é natural a dificuldade para equalizar" as posições "dentro de um partido grande".

"É claro que gostaríamos de ter o Moro no nosso palanque, mas respeitamos a decisão dele e não há infidelidade partidária. Moro tem uma simpatia pessoal [pelo grupo do Pacheco] e talvez ainda possamos estar juntos num eventual segundo turno", avalia Padovani.

Também procurado para comentar, Moro justificou, em nota, que apoia Pacheco pelo histórico do pré-candidato "como policial federal e deputado", e que "infelizmente o União Brasil não tem representante encabeçando uma chapa em Cascavel nesta eleição".

Na cidade, o União Brasil indicou a empresária Suely Frare para ser a candidata a vice-prefeita na chapa de Edgar Bueno (PSDB), que já comandou o Executivo local e também é ex-deputado estadual.