Brasília

A 11 dias do prazo para enviar o projeto de LOA (Lei Orçamentária Anual), o Ministério da Gestão decidiu fazer um último esforço e estender até sexta-feira (23) a negociação com os servidores que ainda não assinaram acordo de reajuste e reestruturação com o governo.

Cartaz da greve dos servidores do INSS: categoria fechou acordo na semana passada com governo - Guilherme Bento/Folhapress

Pelos cálculos da pasta, mais de 90% dos servidores já fecharam acordo com a gestão federal, que tinha dado como prazo final para encerrar as conversas a última sexta-feira (16).

Com algumas mesas de negociação ainda abertas, a intenção é formalizar acordos com Fiocruz, analistas de infraestrutura, servidores de Ciência e Tecnologia e Tesouro Nacional e CGU (Controladoria-Geral da União).

Nesta terça-feira (20), o governo entrou em acordo com a carreira de perito federal agrário do Ministério do Desenvolvimento Agrário e do Incra (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária).

Nesta quarta (21), será assinado o acordo com as agências reguladoras, que aceitaram a proposta nesta terça. E na última quinta (15) os médicos peritos do INSS decidiram aceitar a proposta do governo.