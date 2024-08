Brasília

O PT decidiu reforçar a pauta de segurança pública no discurso de campanha do candidato do partido à Prefeitura de São Bernardo do Campo (SP), Luiz Fernando Teixeira, em tentativa de alavancar o petista na disputa municipal.

Candidato a prefeito de São Bernardo do Campo, Luiz Fernando (PT), ao lado do presidente Lula - Rafaela Araújo/Folhapress

São Bernardo do Campo é considerada berço do PT e estratégica tanto para o presidente Lula quanto para o ministro Luiz Marinho (Trabalho), que comandou o município de 2009 a 2016. Luiz Fernando Teixeira é irmão do ministro Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário).

Lula, Marinho e Paulo Teixeira estiveram na convenção para lançamento da candidatura de Luiz Fernando.

Pesquisas eleitorais divulgadas até agora trazem o deputado federal Alex Manente (Cidadania) à frente das intenções de voto no município. O petista, o ex-deputado federal Marcelo Lima (Podemos) e Flávia Morando (União Brasil), sobrinha do prefeito Orlando Morando, disputariam a outra vaga do segundo turno, pelo cenário atual.

Internamente, a avaliação é que Luiz Fernando precisa acertar o discurso e ampliar o volume de campanha, algo que naturalmente vai ocorrer a partir desta sexta-feira (16), prazo para o início da campanha eleitoral. Em relação ao primeiro ponto, há um entendimento de que o petista precisa abordar, além de saúde e educação, temas ligados à segurança pública, como a atuação da guarda municipal.

Como mostrou o Painel, cartilha elaborada pela Fundação Perseu Abramo, do PT, com contribuições para política de segurança das cidades defendeu que o prefeito pode decidir se a guarda civil municipal será armada. Os candidatos às eleições têm colocado as guardas municipais em seus discursos para emplacar a ideia de reforço na segurança pública das cidades.