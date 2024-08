Uma mensagem contra o feminicídio será exibida nos telões dos estádios em que ocorrerão partidas de futebol pelo Campeonato Brasileiro entre este sábado (17) e segunda-feira (19), numa ação do governo federal para combater a violência contra as mulheres.

Além disso, em algumas partidas, os jogadores irão posar para fotos com faixas trazendo a mensagem "Feminicídio Zero - Nenhuma violência contra a mulher deve ser tolerada", antes de as partidas começarem.

A ação faz parte da campanha do Ministério das Mulheres em razão do mês de agosto, de conscientização pelo fim da violência contra as mulheres, e é realizada em parceria com o Ministério da Justiça e a CBF (Confederação Brasileira de Futebol).