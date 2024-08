Brasília

A um dia para o prazo final de envio do projeto de LOA (Lei Orçamentária Anual), o governo ainda enfrenta a resistência de servidores do Tesouro e da CGU (Controladoria-Geral da União) a aprovar a proposta de alongamento da carreira de finanças e controle, item que trava a negociação.

Com fim da greve do INSS, governo conseguiu acordo com 98,2% dos servidores - Guilherme Bento/Guilherme Bento/Folhapress

Até o momento, o Ministério da Gestão conseguiu fechar 42 acordos de negociação específicos e dois gerais, contemplando 98,2% dos servidores. Nesta quinta-feira (29), foi assinado termo com as entidades sindicais que representam servidores do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social).

Há uma expectativa de ainda assinar o acordo com a carreira de finanças e controle nesta sexta-feira (30), a tempo de incluir a proposta no projeto da LOA. Caso servidores do Tesouro e CGU não assinem, o texto iria sem o impacto da mudança —ainda que isso possa ser enviado posteriormente por mensagem ao Congresso, caso seja alcançado um acordo.

Hoje, a carreira tem 13 níveis. O ministério propõe elevar esse número para 20, o que é rejeitado pelos servidores.