Brasília

Líder do governo na Câmara, o deputado federal José Guimarães (PT-CE) abriu uma crise com o PDT ao convidar deputados estaduais pedetistas a deixarem o partido e ingressarem no PT, em declarações que têm como pano de fundo a disputa eleitoral no Ceará.

Líder do governo na Câmara convida deputados estaduais do PDT a se filiarem ao PT e abre crise - Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados

Em uma rede social, Guimarães escreveu, na noite de terça-feira (27), que o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) havia garantido o direito dos deputados do PDT de saírem do partido. "Convido todos para ingressarem no PT", acrescentou.

O deputado fazia referência à decisão da corte que negou seguimento ao recurso dos diretórios nacional e estadual do PDT contra a desfiliação de parlamentares estaduais do partido.

A mensagem irritou pedetistas. O presidente nacional do PDT, deputado André Figueiredo (CE), afirmou ao Painel já ter manifestado a insatisfação com a mensagem ao ministro Alexandre Padilha (Secretaria de Relações Institucionais).

"É um profundo desrespeito ao PDT. É lamentável que isso esteja se repetindo e, evidentemente, que o líder do governo fazer uma postagem irresponsável como essa é algo absolutamente repugnante."

O pano de fundo para a controvérsia é a disputa no Ceará que opôs os irmãos Ciro e o senador Cid Gomes (PSB-CE) em relação ao apoio ao governo de Elmano Freitas (PT) no estado e a alianças com o partido para as eleições municipais.

O resultado foi o pedido de desfiliação de 14 deputados estaduais do PDT aliados de Cid. Deputados federais alinhados com o grupo avaliam que o mesmo entendimento de que houve perseguição política se aplicaria a eles, o que poderia facilitar eventual desfiliação por justa causa.

Em Fortaleza, o PDT aposta na reeleição do prefeito José Sarto, enquanto o PT lançou o presidente da Alece (Assembleia Legislativa do Estado do Ceará), Evandro Leitão.