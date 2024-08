Uma reunião do Grupo de Trabalho Eleitoral do PT nesta terça-feira (27) terminou sem consenso sobre o repasse do fundo eleitoral do partido para a campanha de Guilherme Boulos (PSOL).

Em discussão estava a transferência de R$ 15 milhões para a candidatura psolista, mas houve resistência interna, vocalizada pelo secretário de Relações Internacionais, Romênio Pereira. Ele argumentou que o recurso fará falta para candidatos do PT pelo Brasil. Outros membros da direção têm a mesma opinião.

Presidente Lula (PT) ao lado do candidato à Prefeitura de São Paulo Guilherme Boulos (PSOL) - Miguel Schinchariol/AFP

A questão, agora, deverá ser tratada pela Executiva Nacional, que se reunirá em 9 de setembro.

Apesar disso, é provável que o repasse seja referendado pelo comando do PT, até porque a determinação para ajudar a campanha de Boulos foi dada pelo próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele enxerga a eleição em São Paulo como estratégica para a esquerda.

A maioria da direção petista segue a orientação do presidente. No total, Boulos deverá receber R$ 30 milhões dos cofres do PT, que indicou a vice na chapa, Marta Suplicy.