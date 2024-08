Brasília

O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional quer finalizar até o fim do ano o projeto executivo para a Amazônia, que prevê investimentos de R$ 892 bilhões no período de 2024 a 2027 para desenvolver a região.

Ministro Waldez Góes (Integração e Desenvolvimento Regional) ao lado do presidente Lula em dezembro de 2022 - Pedro Ladeira/Folhapress

O Desenvolve Amazônia compila todas as ações e programas de diferentes ministérios voltados à região, entre eles o Plano Safra, o programa Calha Norte —de desenvolvimento civil e militar —, o Fundo Amazônia, o Fundo Clima, o Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) e o PPA (Plano Plurianual), para citar alguns.

Além desses programas, o plano também terá recursos do Nova Indústria Brasil, lançado no começo do ano e que prevê R$ 300 bilhões em financiamentos até 2026. No momento, as ações do programa que possam ser dirigidas à região amazônica estão sendo mapeadas para, depois, serem incluídas no Desenvolve Amazônia.

A ideia é que as cinco regiões do país tenham um plano executivo com a capacidade de identificar os programas ministeriais de cada localidade e as ações para o desenvolvimento regional, diz o ministro Waldez Góes (Integração e Desenvolvimento Regional).