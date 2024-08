O Ministério das Cidades selecionou as primeiras 80 pessoas do Rio Grande do Sul que poderão escolher imóveis até R$ 200 mil, entre novos e usados, dentro do programa de reconstrução do estado, atingido por fortes chuvas entre abril e maio que causaram inundações em ao menos 364 dos 497 municípios gaúchos.

Vila Vicentina, bairro em São Leopoldo, na região metropolitana de Porto Alegre, foi afetada por fortes chuvas - Pedro Ladeira/Folhapress

Segundo a pasta, serão 34 pessoas em Montenegro, 20 em Canoas, 19 em Novo Hamburgo e 7 em Porto Alegre. Elas serão chamadas pela Caixa Econômica Federal nesta semana para escolher os imóveis até R$ 200 mil a partir de uma lista já existente. Caso não gostem de nenhum, poderão optar por imóveis fora da lista, desde que dentro desse mesmo valor.

Em meados de julho, a pasta divulgou os critérios para alocar as famílias que tiveram casas atingidas pelas chuvas no Rio Grande do Sul em unidades do Minha Casa Minha Vida.

Serão contempladas famílias que tiveram sua moradia (própria ou alugada) destruída ou interditada definitivamente e cujas rendas se encaixem até a categoria de Faixa Urbano 1, 2 e 3 do programa habitacional, ou seja, rendas de até R$ 8.000 ou até a Faixa Rural 2, que engloba rendas anuais de até R$ 52.800 ao ano.