Brasília

O BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) aprovou nesta terça-feira (23) um financiamento de R$ 100 milhões para a concessionária rodoviária Caminhos da Serra Gaúcha, afetada pelas fortes chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul entre abril e maio deste ano.

Deslizamentos de terra na região de Faria Lemos, distrito de Bento Rodrigues, na região serrana do Rio Grande do Sul - Pedro Ladeira/Folhapress

O financiamento, na modalidade direta, faz parte do programa BNDES Emergencial para o Rio Grande do Sul, que busca dar capital de giro para as companhias enfrentarem necessidades de liquidez mais imediatas.

A Caminhos da Serra Gaúcha administra rodovias da Serra Gaúcha e do Vale do Caí que atendem a 18 municípios que tiveram estado de calamidade pública decretado, entre eles Bento Gonçalves, Caxias do Sul e São Leopoldo.

A concessionária relatou pontos de bloqueio total de tráfego em sua malha viária e danos estruturais nas rodovias, como deslizamentos de terra, afundamentos, quedas de árvores, acúmulo de água na pista, entre outros problemas. Em maio, suspendeu a cobrança de pedágio devido às enchentes provocadas pelo desastre climático.

"Estamos completamente comprometidos com os esforços do governo federal em reconstruir o Rio Grande do Sul, viabilizando e alavancando o crédito para empresários reerguerem seus negócios", afirmou o presidente do banco de fomento, Aloizio Mercadante.