Presidente da Câmara Municipal de São Paulo e principal cacique do União Brasil no estado, Milton Leite diz que não haverá tolerância com vereadores de Campinas que não fizerem campanha para o deputado estadual Rafa Zimbaldi (Cidadania), candidato a prefeito coligado com o partido.

O presidente da Câmara de Vereadores de São Paulo, Milton Leite, durante sessão de votação - Danilo Verpa/Folhapress

"O União Brasil está fechado com o Rafa Zimbaldi e qualquer vereador que apoie outro candidato será expulso do partido", diz.

A declaração contraria acordo fechado na cidade do interior entre o diretório municipal e o estadual do União, controlado por Leite, que inclui o encerramento de uma disputa jurídica.

O União formalmente apoiará Zimbaldi, indicando a candidata a vice na chapa, Raquel Rímoli. Mas os três vereadores do partido na cidade –Edison Ribeiro, Major Jaime e Rodrigo da Farmadic—, que fazem parte da base do prefeito Dário Saadi (Republicanos), poderão apoiar sua reeleição.

O presidente da Câmara paulistana, que tem um dos filhos, o deputado federal Alexandre Leite, na presidência do diretório estadual do União, afirma agora que não reconhece esse entendimento, no entanto.