São Paulo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participará de dois comícios do deputado federal Guilherme Boulos (PSOL), candidato à Prefeitura de São Paulo, em 24 de agosto. Um deles acontecerá no Campo Limpo, na zona sul, e outro na Praça do Forró, em São Miguel Paulista, na zona leste da capital.

A eleição do psolista, que tem Marta Suplicy (PT) como vice, é uma das prioridades do PT nas disputas municipais de 2024. Em 20 de julho, Lula participou da convenção para oficializar a candidatura de Boulos, no Expo Center Norte, centro de convenções na zona norte de São Paulo.

O candidato do PSOL à prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos, e o presidente Lula (PT) durante convenção em São Paulo

O apoio do presidente é um dos principais trunfos de Boulos na eleição deste ano. Pesquisa Datafolha realizada na semana passada mostrou que mais da metade dos entrevistados (53%) sabem que o deputado é apoiado por Lula.

No caso do prefeito Ricardo Nunes (MDB), principal adversário de Boulos, apenas 1 em 3 eleitores (33%) sabe do endosso do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).