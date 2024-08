Brasília

Apontado como favorito do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), para sucedê-lo e em busca do apoio do PT para consolidar sua candidatura, o líder do União Brasil, Elmar Nascimento (BA), já chamou o partido do presidente Lula de organização criminosa e disse que era preciso extirpá-lo da vida nacional.

As declarações foram feitas durante a votação da abertura do processo de impeachment contra a ex-presidente Dilma Rousseff (PT), em abril de 2016.

Na época, o parlamentar estava no DEM, partido que, em 2022, teve aval do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) para se fundir com o PSL e se tornar o União Brasil.

"Para extirpar da vida nacional essa organização criminosa que sequestrou a Bahia e o Brasil. Pelo Brasil e pelos brasileiros. Pela Bahia e pelos baianos. Pelo futuro das minhas Mariana e Juliana, encho o peito de orgulho, e este campo-formosense vota 'sim'. Viva o Brasil!"

Nascimento tem feito gestos para atrair o PT à sua candidatura à Presidência da Câmara. Como mostrou o Painel, ele tem articulado em favor de petistas nas eleições na tentativa de angariar apoio na disputa no Legislativo.

Em nota, o líder do União Brasil afirmou que política "se faz olhando para frente e com compromisso com os interesses do país".

"Naquele momento, minha manifestação refletiu uma posição coletiva, mas sem ataques pessoais. Avaliar o contexto completo é essencial, sem perder de vista que o país precisa superar divisões, que não levam a lugar algum", acrescenta.

O deputado lembra da oposição que fez ao atual ministro da Casa Civil, Rui Costa, na Bahia, e diz que hoje se aproximou do antigo rival "em prol da democracia e do progresso do país."

"Como líder de um dos maiores partidos do Brasil na Câmara, que integra a base aliada do governo, meu foco é contribuir para o desenvolvimento do país através do diálogo e da construção de pontes", afirma. "A política não pode ser um campo de batalhas pessoais, mas sim um espaço de união e progresso."

*

Veja íntegra da nota de Elmar Nascimento:

Política se faz olhando para frente e com compromisso com os interesses do país. Naquele momento, minha manifestação refletiu uma posição coletiva, mas sem ataques pessoais. Avaliar o contexto completo é essencial, sem perder de vista que o país precisa superar divisões, que não levam a lugar algum.

Acredito firmemente que o diálogo e o entendimento são os pilares para a construção de um Brasil melhor. A aliança entre o presidente Lula e o vice-presidente Geraldo Alckmin, antigos adversários políticos, é um exemplo claro de convergência e de priorização dos interesses nacionais. É essa postura que adoto: dialogar com todos, sem exceção.

Minha trajetória política inclui momentos de oposição ao ministro Rui Costa, na Bahia. No entanto, hoje me aproximei dele em prol da democracia e do progresso do país. As pautas que beneficiam os brasileiros devem avançar, independentemente de diferenças passadas.

Não construiremos um futuro próspero olhando para trás. Como líder de um dos maiores partidos do Brasil na Câmara, que integra a base aliada do governo, meu foco é contribuir para o desenvolvimento do país através do diálogo e da construção de pontes. A política não pode ser um campo de batalhas pessoais, mas sim um espaço de união e progresso.