Alvo da Lava Jato há quase dez anos, quando ocupava a cadeira de líder do governo Dilma Rousseff (PT) no Senado, o ex-petista Delcídio do Amaral confirmou sua pré-candidatura nas eleições de outubro. Agora filiado ao PRD (sigla que nasceu recentemente, da fusão entre PTB e Patriota), ele vai ser candidato a prefeito de Corumbá, no interior de Mato Grosso do Sul, onde nasceu.

Em entrevista à Folha em março, Delcídio já havia sinalizado intenção de participar das eleições. Na ocasião, explicou que o PRD poderia ser classificado como um partido de "centro". "Não vamos entrar nesta polarização. Isso é tóxico para o Brasil", disse ele.

Ex-senador Delcídio do Amaral (PRD) é pré-candidato a prefeito de Corumbá (MS) nas eleições de 2024 - Divulgação

Em 2015, Delcídio foi o primeiro senador preso no exercício do mandato desde a redemocratização do país. A prisão do então líder do governo Dilma —que sofreu impeachment no ano seguinte— foi na sequência ratificada pelo Congresso. Em 2016, seu mandato também foi cassado.