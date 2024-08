Presidente da Conib (Confederação Israelita do Brasil), Claudio Lottenberg defende o prefeito Ricardo Nunes (MDB), que foi a evento do vereador Adilson Amadeu (União), condenado por ofensas a judeus.

Claudio Lottenberg, presidente da Conib, em evento no Clube Hebraica, no ano passado - Mathilde Missioneiro/Folhapress

"O prefeito sempre foi muito respeitoso com a comunidade judaica e é atuante no combate ao discurso de ódio", diz Lottenberg.

Ele citou como exemplos o fato de Nunes frequentemente comparecer a datas importantes para os judeus, como a comemoração do Dia de Memória do Holocausto, além de ter assinado a definição de antissemitismo da IHRA (Aliança Internacional para a Recordação do Holocausto).

Como mostrou o Painel, o prefeito participou de uma reunião de Amadeu no domingo (11), no bairro da Mooca. O vereador é candidato à reeleição.

Em 2019, ele se referiu ao então colega de Câmara Daniel Annenberg como "judeu filho da puta" e "judeu bosta" ao vê-lo votar contrariamente a um projeto de sua autoria.

Por esse caso, ele recebeu pena de prisão em maio de 2022, que foi substituída por prestação de serviços à comunidade.

"Certamente a ida ao evento foi por uma questão do momento eleitoral, ele está em busca de votos, sem relação com a questão do antissemitismo", diz Lottenberg.