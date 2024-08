Grandes árvores também caem. Talvez por isso, temos o provérbio que alerta que quanto maior a árvore, maior o tombo. Grandes árvores da floresta amazônica estão apresentando fenômeno desconhecido até agora, quando foi verificado pela pesquisadora Luciana Gatti, que há mais de 20 anos observa a área de floresta com essa ocorrência, registrada na Flona (Floresta Nacional) do Tapajós.

Essa pesquisa foi apresentada no evento ICDC11 (11ª Conferência Internacional de Dióxido de Carbono) na última semana de julho, em Manaus. As árvores mais altas estão caindo sob impacto de uma chuva forte que, caindo em um trecho da floresta, causa o desmoronamento das centenárias árvores em efeito dominó.

Vista aérea da floresta amazônica em Manaus - Bruno Kelly/Bruno Kelly - 24.out.22/Reuters

Catastrófico. É assim que Gatti, do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), define o cenário atual da amazônia brasileira. Após quase uma década de estudos ao lado de 18 colaboradores, ela descobriu que a maior floresta do mundo não só tem perdido a capacidade de capturar dióxido de carbono como passou a ser fonte de emissão do gás responsável pelo aquecimento global.

Pode imaginar um fenômeno desse avançando, com as contínuas queimadas e o desmatamento para ampliação das áreas de cultivo e de criação de gado onde antes era domínio natural das florestas úmidas!

Nessa semana, outras duas árvores frondosas tombaram na paisagem amazônica. Seres árvores em sua humana anatomia, como a sábia Tuíra Kayapó, que deixa seu legado de mulher da floresta em lutas memoráveis contra a construção de barragens na bacia do rio Xingu, seu lar ancestral, e Márcio Souza.

Tuíra foi decisiva na mudança de plano e programação da hidrelétrica de Kararaô, no mesmo lugar onde 20 anos mais tarde foi perpetrada a obra monumental de Belo Monte, com todas as consequências sabidas para as populações ribeirinhas e fluxos naturais da Volta Grande do rio Xingu.

É preciso lembrar a escrita de Márcio Souza, de estilo inconfundível, com seus estudos amazônicos dedicados a decifrar o mundo de águas e florestas, vencendo a ambição humana, como em seus romances "Mad Maria", "Galvez, Imperador do Acre", além de dramaturgias e escritos para o cinema.

Deixam, esses grandes cidadãos da floresta, um vazio profundo para todos nós, que aprendemos com eles a amar as árvores em pé na maior floresta do mundo. Um solo frágil e rico de vida, como o tapete de húmus e vida constituída ao longo de séculos em contínua simbiose e colaboração interespécies, se desmancha em décadas de violenta ocupação por novas tecnologias e ambição desmedida.

As árvores estão em boa companhia também na literatura da ganhadora do Prêmio São Paulo de Literatura 2023, na categoria melhor romance, e autora do hipnótico "A Árvore Mais Sozinha do Mundo", a escritora paulista Mariana Salomão Carrara, que nos leva ao encontro de outras vozes, além da desconfiada maquinação dos humanos —outras humanidades, onde segredos das relações das famílias humanas são desvelados em alternadas observações da onipresente voz da Árvore, que tudo vê e sabe da nossa indeterminação e miséria.