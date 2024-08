São Paulo

O diretório nacional do PSDB anunciou, nesta quarta-feira (21), a expulsão de Fernando Alfredo do partido. Alfredo foi presidente do diretório municipal, em São Paulo, até 2023. No entanto, ele optou em seguir na campanha de Ricardo Nunes (MDB).

A gota d´água veio com o pedido, apresentando por Fernando, para impugnação da candidatura de José Luiz Datena à Prefeitura de São Paulo pelo próprio PSDB.

Fernando Alfredo apoia prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes - Rubens Cavallari/Rubens Cavallari - 15.jul.2023/Folhapress

O Painel não obteve retorno de Alfredo até a publicação desta nota.

Na declaração de expulsão, assinada pelo delegado nacional tucano Gustavo Kanffer, o partido diz que deliberou pela expulsão porque Alfredo violou a "a ética, disciplina e fidelidade partidária e até mesmo

pelo cometimento de infrações eleitorais, como propagar desinformação com o objetivo de tumultuar os trabalhos do partido".

O texto afirma, ainda, que Alfredo promoveu "ofensas graves e reiteradas contra dirigentes partidários".

O pedido de exclusão partiu do próprio diretório municipal, hoje sob presidência de José Aníbal, que também é candidato a vice na chapa de Datena.