São Paulo

O PSDB pretende destinar R$ 8 milhões para a candidatura de José Luiz Datena para a Prefeitura de São Paulo. Quase todos os seus concorrentes já receberam os valores, exceto Pablo Marçal (PRTB).

O prefeito Ricardo Nunes (MDB) recebeu R$ 5 milhões de seu partido e R$ 3 milhões do Podemos, que faz parte da coligação. Guilherme Boulos recebeu R$ 14 milhões do PSOL e deverá ter mais R$ 30 milhões do PT à disposição. Tabata Amaral (PSB) poderá utilizar R$ 10,7 milhões do PSB, e Marina Helena, R$ 700 mil do Novo.

José Luiz Datena, candidato do PSDB à Prefeitura de São Paulo, em frente a escritório em Pinheiros - Karime Xavier-22.jul.2024/Folhapress

O plano de governo de Datena tem foco em segurança e a missão de realizar itens do programa de metas de Bruno Covas (PSDB) não cumpridos por Nunes, vice que assumiu a prefeitura quando o tucano morreu, em 2021.

Como crítico de Nunes, Datena também vem prometendo auditar os contratos com dispensa de licitação firmados pela prefeitura e, sem que isso esteja em seu plano de governo, os vínculos com o transporte público.