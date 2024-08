Em processo de aproximação com a gestão Lula, a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSDB), nomeou uma secretária do PV, partido que forma federação com o PT e o PC do B.

A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, e o presidente Lula durante lançamento do programa Farmácia Popular, em 2023 - RICARDO STUCKERT/Ricardo Stuckert/PR

A advogada Yanne Teles ocupará a pasta da Criança e Juventude. Ela era assessora do ministro-chefe da Controladoria Geral da União, Vinicius Carvalho, além de ser conselheira federal da OAB nacional e integrante do Conselho Nacional de Direitos Humanos. Pertence ainda ao grupo jurídico Prerrogativas, alinhado ao governo petista.

A tucana, embora pertença a um partido que faz oposição ao presidente, tem buscado estabelecer pontes com Lula e cogita inclusive mudar para um partido pertencente à base federal.

Ela avalia que esse bom relacionamento é necessário para aumentar suas chances de reeleição em 2026, quando deverá ter o prefeito de Recife, João Campos (PSB), como maior adversário.