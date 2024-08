Conhecido pela aposta em formato descontraído de comunicação, o prefeito de Recife, João Campos (PSB), escolheu lançar seu jingle de campanha no ritmo do brega-funk, gênero musical que surgiu na capital pernambucana a partir da mistura da música brega com o funk carioca.

Em fevereiro, Campos, o prefeito de capital com mais seguidores no país (hoje 2,4 milhões), aumentou ainda mais seus números ao aparecer com o cabelo platinado durante o Carnaval e arriscar passinhos de brega-funk.

A primeira frase do jingle é "meu prefeito", que será o slogan da campanha do pessebista. A música diz que ele "surpreendeu", "fez sua história" e "é gente da gente". Além disso, afirma que Campos "provou que é capaz" e "tá pronto pra mais".

A aprovação da gestão de Campos também é mencionada —pesquisa Datafolha do início de julho mostrou que 69% aprovam o governo do pessebista.

Na sabatina Folha/UOL, Campos rebateu críticas da oposição à forma que faz sua comunicação pública.

"É natural utilizar de ferramentas mais modernas para ter uma comunicação. Agora, não contem comigo para fazer uma comunicação violenta e deturpada do seu objetivo", disse.

Aliado do presidente Lula (PT), João Campos aparece com 75% das intenções de voto no principal cenário colocado para a disputa, o que garantiria vitória já no primeiro turno. Ele é cotado para disputar o governo de Pernambuco em 2026.