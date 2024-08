O TRE (Tribunal Regional Eleitoral) de São Paulo aceitou recurso do candidato do PT em Guarulhos, Alencar Santana, e extinguiu ação movida por seu adversário Elói Pietá (Solidariedade) por propaganda antecipada.

Panfleto do PT de Guarulhos que foi apreendido por ordem da Justiça Eleitoral - Reprodução

Pietá, ex-petista, entrou com o processo por causa de um panfleto do petista que o acusava de "agora estar com a turma do Tarcísio e do Bolsonaro". A juíza Danielle Galvão, no entanto, disse que o material era apenas informativo.

O folheto mostra, de um lado, o candidato petista a prefeito, o deputado Alencar Santana, com Lula. Do outro lado, Pietá, atualmente no Solidariedade, ao lado da sua candidata a vice, Fran Corrêa, do União Brasil.

"Você, de que lado está?", pergunta o panfleto. "Elói Pietá agora ainda com a turma do Tarcísio e do Bolsonaro", acrescenta.