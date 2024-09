Apesar das rusgas entre os presidentes do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, e da Argentina, Javier Milei, os ministros das Defesas dos dois países estarão lado a lado em encontro no Rio de Janeiro em 27 de setembro.

Montagem com fotos do presidente Lula (PT) e do argentino Javier Milei - SERGIO LIMA/AFP

José Múcio e Luis Alfonso Petri estarão lado a lado em um painel da 21ª Conferência de Segurança Internacional do Forte, principal fórum do tipo na América Latina.

Também estarão presentes a embaixadora da União Europeia no Brasil, Marian Schuegraf, e o ex-ministro de Negócios Estrangeiros de Portugal João Gomes Cravinho.

A conferência, que acontece no Museu do Amanhã, é uma iniciativa da Fundação Konrad Adenauer (KAS-Brasil), do Centro Brasileiro de Relações Internacionais (Cebri) e da delegação da União Europeia no Brasil.