Silvio Almeida (Direitos Humanos) é o sétimo ministro a deixar o cargo em relação aos 37 originalmente empossados por Lula (PT) em 1º de janeiro de 2023. Cinco saíram do governo e dois mudaram de pasta.

É o segundo que saí essencialmente devido à repercussão negativa de um episódio específico.

Presidente Lula ao lado do agora ex-ministro Silvio Almeida - Pedro Ladeira/Folhapress

Em abril de 2023, o general Gonçalves Dias pediu demissão da chefia do GSI (Gabinete de Segurança Institucional) após a divulgação de imagens que colocaram em xeque a atuação do órgão durante o ataque antidemocrático de 8 de janeiro.

Já Flávio Dino (Justiça) e Paulo Pimenta (Secretaria de Comunicação) deixaram os cargos para assumirem outras funções --o primeiro foi indicado por Lula para o Supremo Tribunal Federal. O segundo assumiu o Ministério Extraordinário pela Reconstrução do Rio Grande do Sul.

Daniela Carneiro (Turismo) saiu após perder sustentação no próprio partido, o União Brasil. As outras baixas ocorreram para acomodação do centrão na base de Lula --Ana Moser (Esporte) deixou o governo e Márcio França, de Portos e Aeroportos, foi realocado em uma nova pasta, do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte.