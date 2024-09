Após prever a participação da ministra Anielle Franco (Igualdade Racial) e do agora ex-ministro Silvio Almeida (Direitos Humanos), o painel "Bibliotecas na formação de um mundo melhor", na 27ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo, neste domingo (8), terá representantes dos ministérios da Cultura e Direitos Humanos.

Primeira-dama Janja posta foto no Instagram beijando testa de Anielle Franco - Reprodução/Janja Lula da Silva no Instagram

Nesta quinta-feira (5), o portal Metrópoles publicou que a organização Me Too Brasil recebeu acusações de assédio sexual contra Almeida, mantendo o anonimato das supostas vítimas. Uma delas seria Anielle. A Folha confirmou as informações.

Os dois ministros apareciam como palestrantes no painel, que vai ocorrer no Auditório Ziraldo de 17h30 às 19h30. Além deles, também participariam as ministras Margareth Menezes (Cultura) e Sônia Guajajara (Povos Indígenas). O painel é organizado pelo Conselho Regional de Biblioteconomia 8ª Região Estado de São Paulo.

No entanto, com a polêmica envolvendo os dois ministros, os representantes do painel foram atualizados. Agora, participarão Aline Franca, pelo Ministério da Cultura, e João Moura, pelos Direitos Humanos. Eles falarão sobre "Bibliotecárias (os), na promoção de ações antirracistas e inclusivas."

Nesta sexta (6), o presidente Lula (PT) decidiu demitir Almeida. "O presidente considera insustentável a manutenção do ministro no cargo considerando a natureza das acusações de assédio sexual", indica nota da Secom.