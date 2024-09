O governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), usou um avião da dona de uma construtora que tem contratos com a gestão estadual para participar de ao menos um evento da atual campanha eleitoral.

O governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), durante evento sobre descarbonização em junho - Jardiel Carvalho/Jardiel Carvalho/Folhapress

No último dia 31 de agosto, a aeronave, um Cessna prefiro PS-LDP, teve de fazer um pouso de emergência em Tucuruí (PA) com o governador e outros passageiros a bordo. Ninguém se feriu, e Helder seguiu para o evento de campanha de um aliado na cidade.

Segundo o Registro Aeronáutico Brasileiro da Anac (Agência Nacional de Aviação Civil), a aeronave está em nome de Andréa Costa Dantas, dona da JA Construções.

Avião de propriedade de empresária usado pelo governador do Pará, Helder Barbalho (MDB) - Instagram

Um dos contratos da empresa com o governo Helder, de maio de 2023, tem valor de R$ 3,57 milhões, firmado com a Secretaria de Desenvolvimento Urbano. Prevê pavimentação, recuperação e drenagem de vias urbanas

Dantas é esposa do deputado federal Antonio Doido (MDB), candidato a prefeito de Ananindeua (PA), na região metropolitana de Belém.

Em nota, o governo do Pará disse que o deputado federal Antônio Doido "emprestou o referido avião para que integrantes de seu partido, como o presidente da Assembleia Legislativa do Pará, deputado Chicão, e o governador Helder Barbalho, entre outros, pudessem participar de eventos políticos no interior do Estado".