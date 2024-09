São Paulo

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), e o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) reuniram-se com cerca de 30 integrantes do mercado financeiro em um café da manhã nesta quinta-feira (5). O encontro ocorreu num momento em que o candidato Pablo Marçal (PRTB) faz acenos à Faria Lima.

Prefeito e candidato a reeleição, Ricardo Nunes (MDB), e governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) visitam Mercadão - Adriano Vizoni/Folhapress

Estiveram presentes no encontro, que ocorreu na casa do ex-governador Rodrigo Garcia, representantes de instituições como Santander, XP, Febraban, B3 e BTG. Havia também políticos, como o presidente do MDB, Baleia Rossi.

Em sua fala, Tarcísio disse que era imprescindível a continuidade da parceria com Nunes, citando projetos como metrô, revitalização do centro da capital e segurança. Citou ainda a ajuda do prefeito na privatização da Sabesp. Em determinado momento, afirmou que está com o emedebista "até o fim".

Já o prefeito repetiu os acenos do governador, que vem sendo o principal cabo eleitoral de sua campanha. Ambos foram bastante aplaudidos.

Segundo um participante do evento, o tom foi de um "pito" na Faria Lima, que estaria se encantando demais por Marçal. O ex-coach foi descrito como irresponsável por defender propostas irrealistas, como construir um prédio de 1 km de altura.