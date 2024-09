Brasília

O ministro Alexandre Padilha (Secretaria de Relações Institucionais) dará continuidade às reuniões com líderes na Câmara dos Deputados de partidos aliados e ministros de governo nesta semana em Brasília.

Os encontros foram uma determinação do presidente Lula (PT). Há uma previsão de reuniões com PSD, PSB, PDT e Republicanos. Elas já estavam marcadas, mas não ocorreram porque alguns ministros estavam fora de Brasília.

Na semana passada, o ministro se reuniu com os representantes do PP, do União Brasil e do MDB.