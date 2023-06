Brasília

A empresa de consultoria McKinsey & Company abriu inscrições para a sexta edição da Conferência Juntos, uma feira de empregos ue busca fomentar a inclusão de profissionais negros no mercado corporativo.

O objetivo é oferecer oportunidades para estudantes universitários que se autodeclaram pretos ou pardos e estarão graduados em até dois anos e profissionais com até seis anos de formados.

O objetivo da McKinsey é encontrar estudantes negros ou pardos que estarão graduados em até dois anos e profissionais com até seis anos de formados - Renato Stockler - 17.jul.2019/Folhapress

A edição deste ano está marcada para 12 de agosto, presencialmente, em São Paulo. Haverá transmissão virtual, possibilitando a participação de interessados de todo o país.

Os participantes poderão acompanhar palestras de profissionais negros renomados, participar de workshops e conversar com as empresas parceiras, engajadas com a pauta racial, sobre oportunidades de carreira durante a feira de empregos.

Dados do último relatório Diversity Matters, elaborado pela McKinsey, mostram que, no Brasil, metade das pessoas autodeclaradas pretas em condições socioeconômicas menos favoráveis consideram ter a mesma oportunidade para se desenvolver no ambiente de trabalho.

Realizada anualmente desde 2018, a Conferência Juntos já contou com mais de 10 mil inscritos de todos os estados do Brasil. Para se inscrever acesse o site Conferência Juntos.

Com Diego Felix