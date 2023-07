Brasília e São Paulo

A ANP (Agência Nacional de Petróleo) apertou o cerco neste ano em postos e revendedoras de combustíveis diante da crescente adulteração com metanol, uma substância altamente tóxica que, quando exposta a temperaturas de 12 graus, libera vapores que podem provocar cegueira e até mesmo matar quando inalados.

No primeiro semestre deste ano, foram realizadas 8.124 fiscalizações em postos revendedores do país com 31 casos de apreensões pela venda com concentração de metanol acima de 0,7% no etanol, diesel e gasolina. No pior dos casos, a concentração foi de 97,7%.

Fila de carros em posto da avenida Sumaré, em São Paulo - Danilo Verpa - 25.mai.2023/Folhapress

No mesmo período do ano passado, a ANP realizou 7.369 ações e fez seis apreensões —a maioria envolveu o etanol com altíssimas concentrações do metanol, mas também houve casos com a gasolina comum.

"A agência identificou combustível não conforme (fora dos padrões de qualidade) com a presença de metanol, o que levou a uma atuação mais intensa da fiscalização", disse a ANP em nota.

Apesar disso, a agência afirma que a qualidade do combustível vendido nas redes nacionais segue padrão internacional.

Com Diego Felix