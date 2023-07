Brasília

A Unafisco, associação dos auditores da Receita Federal, fez uma simulação para mostrar como o impacto do projeto de lei do Carf (Conselho Administrativo de Recursos Fiscais) é nocivo aos cofres da União.

O projeto foi aprovado pela Câmara dos Deputados e, como mostrou a Folha, o governo calculava ser possível recuperar R$ 34 bilhões com as negociações das multas em discussão no conselho.

Fachada externa do Carf (Conselho Administrativo de Recursos Fiscais), em Brasília - André Corrêa/Senado Federal

No entanto, os "jabutis" inseridos no texto desidrataram de tal forma a capacidade de recuperação das dívidas que, ao final, não sobrará nada para o governo.

Um exemplo: uma autuação de R$ 100 milhões, com multa de 75%, aguardando julgamento final há dez anos no Carf, resultaria no pagamento de R$ 332,50 milhões –considerando uma taxa Selic acumulada de aproximadamente 90% no período.

A inflação pelo IPCA foi de aproximadamente 77% no mesmo período.

Antes, com o voto de qualidade, a autuação era mantida. Agora, com o novo voto de qualidade previsto no projeto de lei, o valor cai de R$ 332,5 milhões para R$ 100 milhões, que é apenas o valor principal.

Pelos cálculos, esse valor representa 30% do valor original devido à correção inflacionária do período.

Painel S.A. Receba no seu email uma newsletter exclusiva da coluna Carregando...

No entanto, segundo a Unafisco, esse valor não precisará ser pago pelo contribuinte. Isso porque podem ser usados prejuízos fiscais, inclusive de outras empresas do grupo, e precatórios de terceiros, para acertar o débito.

Para a entidade, o texto aprovado na Câmara torna a sonegação uma atividade de risco calculado e a inadimplência um grande negócio.

Além disso, as Representações Fiscais para Fins Penais (RFFP) seguirão para o arquivo, não chegando mais ao Ministério Público Federal. O risco de repercussão penal, que sempre foi baixa, agora irá a zero.

A Unafisco pretende agora pressionar contra o projeto junto ao Senado Federal.

"É um acordo de pai para filho. A ideia do mercado financeiro e das empresas sobre os benefícios de uma inflação maior pode até mudar. Quanto maior a inflação no período, menos tributos serão pagos", afirma Kleber Cabral, vice-presidente da Unafisco

Com Diego Felix