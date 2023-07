Brasília

As redes privadas de ensino defendem que a alíquota de 40% definida na reforma tributária seja mantida pelo Senado para evitar reajuste de mensalidades.

Segundo o Fórum das Entidades Representativas do Ensino Superior Particular, colegiado que reúne as 15 principais entidades do setor privado de ensino básico e superior, o setor educa 16 milhões de estudantes, desonerando o estado em R$ 280 bilhões por ano.

Representantes do ensino particular brigam no Congresso para manter neutralidade tributária - Danilo Verpa - 25.mai.2023/Folhapress

Por isso, Celso Niskier, presidente da entidade, quer se encontrar com o senador Eduardo Braga, relator da reforma, para reforçar a manutenção da alíquota.

Com Diego Felix