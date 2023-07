São Paulo

Primo paulista do Rock in Rio, o The Town, evento que ocorre em setembro, fará um curso online que, na prática, será uma aula de negócios tendo os bastidores do próprio festival como material das aulas. A programação do curso será divulgada nesta terça (18).

Além de Edu Lyra, do Gerando Falcões, serão anunciados como palestrantes os publicitários Washington Olivetto, fundador da WMcCann, Nizan Guanaes, criador da agência Africa e da N.Ideias, e Roberto Medina, fundador do Rock in Rio.

Ilustração do palco Skyline do The Town, festival em São Paulo do mesmo criador do Rock in Rio - Divulgação

Ativista e fundador da ONG Gerando Falcões, Lyra vai falar sobre o Favela 3D, iniciativa idealizada pela organização e impulsionada pelo The Town, que impactará mais de 230 famílias em favelas do Haiti.

Neste evento virtual de anúncio da programação, Agatha Arêas, executiva do The Town e idealizadora do Rock in Rio Academy (a versão imersiva do festival carioca), vai falar sobre a construção de experiências memoráveis.

O curso ocorre no próprio espaço do festival e os palestrantes mostram bastidores da elaboração e gerenciamento de um projeto desse porte, tratando de temas relacionados, como empreendedorismo, liderança, comunicação.

Quem compra um dia de curso, pode escolher uma data para assistir aos shows. O ingresso padrão do curso custa R$ 4.750 e o VIP sai por R$ 7.200.

Para ver o lineup do curso, basta retirar o ingresso gratuitamente pelo site da Sympla.

Com Diego Felix