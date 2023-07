Brasília

A gestora WNT, que administra R$ 11 bilhões em investimentos, aumentou sua participação na Traders Club de 10,27% para 25,7%.

O TC, como é conhecido no mercado, é uma rede de investidores, gestores e colaboradores que falam das vantagens e desvantagens em fazer determinados negócios, como a compra de ações

de uma empresa na Bolsa.

O Traders Club é uma das grandes casas de análise do mercado brasileiro - REUTERS

A empresa vinha em dificuldades desde o episódio envolvendo uma disputa com a Empiricus, hoje adquirida pelo BTG, que levou o TC a perder cerca de R$ 1 bilhão em valor de mercado no ano passado.

Um de seus fundadores, Rafael Ferri, vendeu suas ações na empresa na Bolsa.

No ano passado, a companhia teve prejuízo de R$ 46 milhões.

Principal sócio da WNT, Valerio Marega Junior, disse ao Painel S.A., que a ideia agora é reposicionar a TC como "terceira via" em um mercado hoje concentrado pela XP e pelo BTG.

"A gente acredita que, com uma base de 700 mil clientes, podemos oferecer um atendimento melhor do que a concorrência", disse Marega Junior.

Com o aumento de participação, a WNT indicou Marcelo Faria Lima para integrar o conselho consultivo da empresa e fazer parte do bloco de controle da TC.

Lima realizou três IPOs no mercado brasileiro e dois no exterior, sendo um deles o do C1 Bank.

Hoje, ele é membro dos conselhos de administração da Ultrapar no Brasil e da Sonae,em Portugal.