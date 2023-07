Brasília

O novo secretário executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan, afirmou que o governo deve enviar o Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) com a meta de déficit zero para 2024.

A declaração foi dada durante almoço com empresários promovido pelo Esfera Brasil, em São Paulo.

A proposta orçamentária tem de ser apresentada ao Congresso até 31 de agosto.

Dario Durigan, secretário executivo do Ministério da Fazenda - Gabriel Cabral - 18.set.2020/Folhapress

Durante o encontro, Durigan defendeu várias vezes o diálogo com a sociedade e se comprometeu com o déficit zero para o 2024, uma promessa do ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

Durigan garantiu aos empresários que essa meta será cumprida no ano que vem.

O prato principal, no entanto, foi a reforma tributária. O secretário disse que não existe ainda uma proposta fechada sobre a questão da taxação da renda, tampouco da tributação de dividendos, alvo das atenções do empresariado.

Durigan afirmou que esse debate será travado somente após a aprovação da reforma tributária no Senado, algo acertado pelo governo com os presidentes das duas casas, Rodrigo Pacheco (Senado) e Arthur Lira (Câmara).

Apesar disso, ele disse ser favorável a equilibrar a taxação de dividendos com a redução do IR cobrado sobre as empresas.

Segundo relatos, ele afirmou que "o Ministério da Fazenda não quer empurrar nada goela abaixo".

Com Diego Felix