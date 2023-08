São Paulo

Um grupo de 20 executivos de grandes companhias do Brasil tentam captar investimentos para a indústria brasileira na Índia durante o B20 (Business 20), evento global que reúne o setor privado e governos do G20.

Entre os brasileiros estarão CEOs, presidentes e vice-presidentes de empresas como a Embraer, Cedro Têxtil, Siemens, Tupy, Marcopolo e Natura.

No ano passado, as economias do G20 foram destino de US$ 121 bilhões em exportações de bens da indústria de transformação brasileira - Gabriel Cabral/Folhapress

A missão brasileira é liderada pela CNI (Confederação Nacional da Indústria), que, desde 2010, representa o setor privado do Brasil nas discussões do B20.

O fórum reúne cerca de 900 representantes dos países-membros do G20 com o objetivo de fortalecer laços econômicos e comerciais.

De acordo com a CNI, no ano passado, as economias do G20 tiveram peso significativo no comércio exterior. O bloco foi destino de 67% das exportações de bens da indústria de transformação brasileira, movimentando US$ 121 bilhões, e 83% das importações, que somaram US$ 203 bilhões.

Em dezembro, Ricardo Alban, presidente eleito da CNI, vai assumir a presidência do B20 para o ano de 2024.

Com Diego Felix