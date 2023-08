Brasília

O presidente Lula usou parte de seu discurso em Angola e uma postagem no Twitter para cobrar as companhias aéreas neste sábado: "Eu quero discutir como um país do tamanho do Brasil não tem voos diretos para o continente africano".

O presidente afirmou que pretende se reunir com a Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) para mudar esse quadro.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, desembarca em Luanda, Angola, e é recebido pelo presidente João Lourenço - 25.ago.2023-Ricardo Stuckert/Divulgação

No entanto, a Latam vende passagens há pelo menos seis meses entre São Paulo e Joanesburgo, na África do Sul, que será inaugurada em 2 de setembro.

Um voo com ida em 4 de setembro e volta em primeiro de outubro custava R$ 5.944 neste domingo (27). Para janeiro de 2024, as tarifas giram em torno de R$ 4.900.

A nova rota também terá conexões em Joanesburgo para outros 47 destinos africanos por meio dos acordos que a Latam mantém com outras empresas aéreas daquele país.

Com Diego Felix