Mirando parcerias que estimulem exportações de pequenos negócios, o presidente do Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), Décio Lima, assina um memorando com o Inapem, serviço similar em Angola.

A iniciativa faz parte da pauta do presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Fórum Econômico Angola – Brasil, que reunirá chefes de estado e autoridades das duas nações e promoverá reuniões setoriais entre empresas brasileiras e angolanas, nesta sexta (25).

Lima considera a parceria estratégica para os planos do Brasil na África. Angola abriga a maior comunidade brasileira no continente (cerca de 15 mil pessoas).

"O Sebrae, junto com o governo federal, está olhando para fora e buscando viabilizar a internacionalização dos pequenos negócios", disse Lima. "O memorando de entendimento entre o Inapem e o Sebrae simboliza a renovação das relações históricas de diálogo e cooperação entre as duas instituições."

Angola é um dos principais parceiros comerciais do Brasil no continente africano. Em 2021, as exportações brasileiras para o país alcançaram US$ 408 milhões, principalmente carnes, açúcar refinado e veículos rodoviários.

As importações de fornecedores angolanos foram de US$ 169 milhões, concentradas em petróleo (72%) e gás natural (27%).

