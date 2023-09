Campinas

Em seu primeiro evento público como ministro da recém-criada pasta do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, Márcio França (PSB) fez piada com o surgimento do novo ministério e disse que em breve o governo Lula montará o "Ministério do Supermercado" para atender pleitos do setor.

"O presidente Geraldo Alckmin, que está no exercício da função, pediu para que eu viesse aqui representá-los e dizer que, a partir de agora, vai ter um ministério novo no governo, o Ministério dos Supermercados", brincou França, sob aplausos dos empresários.

O ministro Márcio França, do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, participou nesta segunda (18) de evento do setor de supermercados - Denny Cesare - 18.09.2023/Agência O Globo

Realocado após perder o Ministério dos Portos e Aeroportos para o centrão, França participou nesta segunda-feira (18) de um encontro da Abras (Associação Brasileira de Supermercados), em Campinas (SP).

A nova pasta segue sem forma. A medida provisória que criou o ministério de França foi publicada na última quarta (13) e está em tramitação no Congresso. Ainda não está definida a estrutura, composição de funcionários ou orçamento próprio.

França disse que ainda precisa alinhar com o presidente Lula se o foco da pasta será o cooperativismo ou a economia criativa.

Ainda nesta segunda, o ministro do Empreendedorismo deve se reunir com Alckmin. Ele quer saber do presidente em exercício se as decisões sobre o desenho e as prioridades da pasta serão tomadas agora e se dependerão de Lula retornar ao Brasil

O presidente da República passou por Cuba, e nesta segunda está em Nova York, onde participará da Assembleia-Geral da ONU (Organização das Nações Unidas).

O ministro reconheceu que o momento é de negociação e de "uma certa disputa" com outros órgãos do governo, mas afirmou que um esboço já foi apresentado aos ministros Ester Dweck (Ministério da Gestão) e Alexandre Padilha (Relações Institucionais).

"Eu disse ao presidente Lula que a gente aceitaria até o ‘MEC’, que é o Ministério Extraordinário da Conciliação. Qualquer lugar que nos colocarem, a gente sabe que vai ajudar nas decisões importantes", disse.

Com Diego Felix