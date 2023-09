São Paulo

A Eldorado Brasil fez seu primeiro embarque de celulose para a China utilizando a moeda chinesa renminbi como moeda de pagamento. De acordo com a companhia, a operação aconteceu no último dia 25 e foram enviados 43 contêineres ao país asiático.

Segundo Fernando Storchi, CFO da Eldorado, a exportação foi um teste e contou com o apoio do Bank of China. A ideia é, com isso, abrir acesso a novas linhas de crédito no mercado chinês.

Fábrica da Eldorado em Três Lagoas (Mato Grosso do Sul) - Divulgação

Atualmente, a China é responsável por 40% das vendas de celulose da Eldorado e abriga o maior escritório da companhia no exterior.

A movimentação também segue o posicionamento dos países do Brics que tentam diminuir o peso do dólar nas operações e querem adotar moedas nacionais para pagamentos transfronteiriços.

Com Diego Felix