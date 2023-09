São Paulo

A Shein afirma ter recebido mais de 200 toneladas em produtos nas primeiras remessas seguindo as regras do programa Remessa Conforme, que agiliza a entrada de produtos internacionais no Brasil e dá isenção do imposto de importação para compras de até US$ 50 (cerca de R$ 248).

Com a certificação recebida pelo governo federal, grande parte da carga da varejista chinesa deve passar pelos postos de fiscalização da Receita Federal em São Paulo e não em Curitiba (PR). O desembaraço aduaneiro tende a acelerar a entrega das mercadorias.

Os produtos importados da Shein foram enviados a um centro dos Correios em São Paulo - Divulgação

De acordo com a Shein, as primeiras remessas passaram pelo processamento dos Correios no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, entre os dias 23 e 25 de setembro.

Em seguida, os produtos foram levados ao Centro Internacional dos Correios no Jaguaré, zona oeste da capital paulista, onde o controle aduaneiro foi realizado Receita Federal.

No Remessa Conforme, além da certificação emitida pela Receita Federal, a Shein também se comprometeu a subsidiar até 100% do valor do ICMS que incide sob os produtos de comprar abaixo dos US$ 50.

Com Diego Felix