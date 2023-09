São Paulo

O gosto por vinho sem álcool mudou os planos da Aurora que lança, no próximo mês, o Rosé Zero Álcool, segundo produto da vinícola nesse segmento.

Segundo a empresa, o zero álcool branco, lançado no ano passado, já representa cerca de 25% do volume de vendas do ecommerce.

Os vinhos sem álcool estão conquistando o mercado de bebidas - Divulgação

Neste mês, executivos da empresa visitaram vinícolas e fábricas de equipamentos da Itália em busca de melhorias no seu processo de redução do teor alcoólico do vinho.

Segundo a International Wines and Spirits Record (IWSR), as vendas de bebidas com baixo teor alcoólico nos 10 principais mercados do mundo, incluindo o Brasil, totalizaram US$ 11 bilhões, em 2022. Os zero álcool representaram 70% dessas vendas.

Com Diego Felix