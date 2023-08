São Paulo

Coração de drinks como o Negroni, a Campari lança, nesta segunda (7), um aplicativo com a meta de consolidar a marca como uma das preferidas da mixologia.

Já estabelecido na Europa e nos EUA, esse é um mercado em expansão no Brasil, onde a fabricante italiana de bebidas busca surfar.

O aplicativo, chamado Passaporte The Campari Blockchain, vai reunir serviços e experiências da Campari no Brasil e cursos para os profissionais do setor.

O dinheiro movimentado com as operações vai abastecer um fundo cujos recursos serão aplicados na própria comunidade de bartenders em busca de especialização.

Segundo o diretor de marketing da companhia no Brasil, Vinicius Löw, a iniciativa visa a concretizar um posicionamento que, globalmente, já é muito estabelecido.

"No aplicativo, os consumidores da Campari e profissionais do setor poderão acessar eventos exclusivos, participar de experiências de mixologias e receber brindes e aulas com bartenders renomados", disse.

O fundo para os bartenders é organizado a partir de recursos da venda de NFTs (tokens não fungíveis, espécie de selo de autenticidade e propriedade de arquivos digitais), antes obtidas por outros canais de venda da companhia.

Com o aplicativo, será lançada uma nova coleção de NFTs divididas em três categorias e que destravam vantagens conforme a utilização do cliente: o Campari Explorer, feita para quem quer conhecer novos bares, o Learner, voltado para amantes de coquetelaria e inovação, e o Player, para quem gosta de iniciativas tecnológicas.

Para os bartenders, o aplicativo vai operacionalizar a Campari Academy, centro de profissionalização da comunidade de mixologia, com uma série de conteúdos para formar equipes e promover treinamento in loco.

Segundo Löw, a inovação da iniciativa brasileira com as NFTs foi premiada pelo grupo e será exportada para outros países.

